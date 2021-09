Engelsman Michael Oliver moet België-Tsjechië in goede banen leiden

De Engelsman Michael Oliver is aangesteld om de WK-kwalificatiewedstrijd van zondag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen Tsjechië in goede banen te leiden, op de vijfde speeldag in groep E, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA vrijdag bekend.

Voor de 36-jarige Oliver is het de tweede keer dat hij een interland van de Rode Duivels mag fluiten, de eerste met inzet. In september 2014 was hij al de scheidsrechter voor de oefeninterland tegen Australië, die in Luik met 2-0 gewonnen werd. Daarnaast nam hij ook al Europese wedstrijden van Club Brugge, Anderlecht en Standard voor zijn rekening.

De Rode Duivels wonnen donderdagavond met 2-5 op bezoek in Estland. Met tien op twaalf behouden de Belgen in de groep een voorsprong van drie punten op Tsjechië (7), dat niet verder kwam dan een magere 1-0 tegen Wit-Rusland. Zondag is Tsjechië de eerstvolgende tegenstander. Mits Belgische winst, is de kloof met de Tsjechen reeds zes punten, terwijl er daarna nog slechts drie wedstrijden te spelen zijn. Het drieluik van september wordt volgende week afgesloten met het duel op verplaatsing tegen Wit-Rusland, dat vanwege de politieke situatie in het land in het Russische Kazan afgewerkt wordt.

© REUTERS

Wales, dat als enige team van de groep donderdagavond niet in actie kwam, staat met drie op zes op de derde plaats in de groep, voor Wit-Rusland (3) en Estland, dat puntenloos laatste is. Aangezien de Belgen nog voor een verplaatsing naar Cardiff staan, lijken de Welshmen de belangrijkste uitdagers te worden voor groepswinst. In tegenstelling tot voor EURO 2020 is niet de top twee, maar enkel de groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor het WK. De nummers twee en nog wat landen uit de Nations League nemen volgend jaar deel aan play-offs, waar de laatste drie Europese tickets verdeeld worden.

Daarnaast is dit drieluik belangrijk als voorbereiding op de Final Four van de Nations League, waarin de Rode Duivels het begin volgende maand in de halve finales opnemen tegen wereldkampioen Frankrijk.