‘Genk gedenkt’op kruissnellheid

Het begon allemaal heel bescheiden. Voor het tweede jaar op rij kon er geen ‘Levensloop’ georganiseerd worden. Intussen stierven wel veel mensen, vaak eenzaam en geïsoleerd en zonder uitvaartplechtigheid. De organisatoren van Levensloop zochten en vonden partners om een herdenkingsmoment op te zetten: papieren kaarsenzakjes, die in het verleden de omloop sierden, worden ter beschikking gesteld van wie het wil. Op die zakjes komt een persoonlijke boodschap, de bodem wordt met zand gevuld en daar wordt een theelichtje in geplaatst en ontstoken.

Dat alles zal doorgaan op zaterdag 18 september om 20 uur. Zo worden alle Genkenaren herdacht die overleden tijdens de coronaperiode met één minuut. Al enkele duizenden kaarsenzakjes werden afgehaald, maar je kan er nog steeds gratis eentje krijgen bij tal van Genkse afhaalpunten zoals het stadhuis, de bibliotheek, de wijkbureaus, de dienstencentra, de kerken, de moskeeën en het huis van de mens.

Herdenkingsmoment

Op 18 september is er een collectief herdenkingsmoment op het binnenplein van het stadhuis waaraan alle levensbeschouwingen eendrachtig deelnemen. Daarvoor moet je wel inschrijven. Het herdenkingsmoment start om 19.45 stipt. Even voor het uur luiden alle klokken in Genk en is er een gebedsoproep vanuit de moskeeën. Om 20 uur stipt valt het leven in Genk even stil als eerbetoon. Daarna is er een ingetogen afscheidsmoment, met een naamaflezing en met aangepaste muziek. Ongetwijfeld een beklijvend herdenkingsmoment. Wie liever niet naar het gezamenlijke moment komt, kan thuis op 18 september om 20 uur stipt één minuut stilte houden en een kaarsje aansteken en zo in besloten kring afscheid nemen.

Alle verdeelpunten van de kaarsenzakjes vind je op www.genk.be/genk-gedenkt. De organisatoren zoeken nog vrijwilligers om in sommige wijken de kaarsenzakjes huis aan huis te brengen. Belangstelling? Een telefoontje naar Mieke Sybers, 0496/10.65.59.

(Foto Peter Schmitz)