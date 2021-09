Uitstekend nieuws vanuit Italië: Dries Mertens sluit aan op groepstraining bij Napoli

De 34-jarige Mertens kwam begin deze zomer voor het laatst in actie op EURO 2020, toen hij in de kwartfinales tegen Italië twintig minuten voor affluiten mocht invallen. Ook ‘Ciro’ kon de bakens echter niet meer verzetten, waarna de Belgen met 1-2 uitgeschakeld werden en er voor Mertens een einde kwam aan een matig toernooi. Wat later bleek echter dat de Leuvenaar sukkelde met een kwetsuur aan de linkerschouder, waaraan hij na het EK geopereerd werd.

Het eerste deel van zijn revalidatie werd afgewerkt bij Lieven Maesschalck in Antwerpen, vorige maand trok Mertens terug naar Napels om er verder te revalideren en individueel te trainen. Nu hij deelneemt aan de groepstraining, lijkt een rentree niet meer veraf.

Komende week zaterdag speelt Napoli de topper tegen Juventus. Met zes punten uit twee wedstrijden zijn de Napolitanen het seizoen uitstekend gestart.