Germaine (96) viert 75 jaar bij de Dochters van het Kruis

In 2020 was zuster Germaine Thijs (96) 75 jaar bij de Dochters van het Kruis. Wat toen een mooie feestdag had moeten worden, werd door corona uitgesteld naar augustus 2021. Nu kon ze eindelijk gevierd worden. Dat deed ze samen met haar broer en zussen.

Al vele jaren gaan de zussen Thijs samen met hun broer maandelijks op uitstap. Met de bus hebben ze zo al heel Limburg doorkruist. De laatste jaren nam Euphrasie de bus in As, Cyriel stapte in Waterschei op dezelfde bus om dan vanaf het station van Genk verder het centrum in te wandelen tot bij Germaine en Marie-Louise. Daarna gingen ze gezellig met een tas koffie en een stukje taart wat bijkletsen. Na de koffieklets trokken ze met de bus weer naar huis.

Ook deze uitstapjes werden door corona stopgezet. Na de recente versoepelingen werd het dan ook de hoogste tijd dat de broer en zussen elkaar na anderhalf jaar weer in levende lijve konden ontmoeten. Op 25 augustus 2021 hebben ze dan samen het 75-jarig jubileum van Germaine gevierd in Het Trefpunt in Genk en ook al een afspraak gemaakt voor de volgende samenkomst. Van een sterke familie Thijs gesproken.Foto vlnr: Germaine (96), Euphrasie (94), Cyriel (92) en Marie-Louise (79)