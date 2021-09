Superhelden openen nieuw schooljaar in De Wijzer

Op 1 september zwaaiden ook de deuren van basisschool De Wijzer in Wijer weer open. Speciaal voor die gelegenheid was Superman zelfs naar Wijer afgezakt.

Dit schooljaar zullen er bij De Wijzer heel wat superhelden te vinden zijn. Van brandweermannen, poetshulpen, verpleegsters en dokters tot agenten, koks en wie weet wie nog allemaal. Het jaarthema luidt immers ‘Helden met een missie’. Dat werd al meteen duidelijk op de eerste schooldag. Voor die gelegenheid was superman zelf aanwezig. Hij moest een dief tegenhouden die probeerde om een geheimzinnig koffertje te stelen. Maar wat zat er nu in dat koffertje? Nadat de kinderen drie opdrachten tot een goed einde gebracht hadden, toverde superman uit deze koffer een superheldenmasker voor iedereen tevoorschijn. De ouderraad zorgde daarna voor een lekker ontbijt, zodat iedereen met een goed gevulde maag in zijn of haar klas aan de slag kon.