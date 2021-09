PXL-Summerschool leert grenzen verleggen

Hasselt

Vorige week konden alle deelnemers aan de PXL-Summerschool deelnemen aan drie outdoor-activiteiten in het Action Park in Kiewit. “Dit zorgt voor een perfecte afwisseling tussen inspanning en ontspanning”, vertelt Lou (17). “In de voormiddag volg ik Office en Engels en in de namiddag vind ik het super om te kunnen bewegen en buiten te zijn.”