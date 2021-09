Jo Brouns ook weer naar school op 1 september

Tijdens het zomerreces maakt Voka gebruik van de politieke luwte om politici aan het werk te zetten in bedrijven. Eén dag lang maakt een parlementslid of regeringslid telkens grondig kennis met één bedrijf. Voka organiseert de stages al 25 jaar en begeleidt meer dan 100 zomerstages. Ondernemingen en politici zijn elk jaar weer vragende partij om hieraan deel te nemen. Voka-Kvk Limburg matchte burgemeester van Kinrooi en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo Brouns (CD&V) met Hogeschool PXL.

Van 16 augustus tot 11 september stuurt Voka vier weken lang politici van verschillende beleidsniveaus op zomerstage bij Voka-leden. Doel: politici in de praktijk laten ontdekken wat het ondernemerschap inhoudt en wat de bekommernissen, de do’s and don’ts van een bedrijf of sector zijn. Veel politici zijn in het parlement bezig met dossiers die een directe impact hebben op onze ondernemingen. Met de voeten op de werkvloer komen die parlementaire dossiers tot leven. De zomerstages bieden een unieke kans om ideeën uit te wisselen. De interesse in de Voka Zomerstages is groot. Elk jaar vinden meer parlementsleden de weg richting de bedrijven. Sommige parlementsleden doen al voor het negende jaar op rij mee aan de Voka Zomerstages.

Zo werd burgemeester van Kinrooi en Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo Brouns (CD&V) dit jaar gekoppeld aan de hogeschool PXL. Brouns blikt terug op een boeiende dag met interessante ontmoetingen op de hogeschool. Hij kreeg er een persoonlijke rondleiding door algemeen directeur Ben Lambrechts op de campus. Ook sprong hij bij aan de inschrijvingen van nieuwe PXL-studenten. Tijdens de middaglunch was er een constructief overleg met een aantal directeurs van secundaire scholen in de buurt. De dag werd afgesloten met een goed gesprek over de toekomstige uitdagingen voor het bedrijfsleven en onderwijs met Kris Claes, directeur belangenbehartiging en talent van Voka-Kvk Limburg.