Speciale basisschool Pallieter neemt muzikale en sportieve start

“Wat waren we weer blij om onze gekende vrienden en vele nieuwe vriendjes te ontmoeten in Pallieter”, klinkt het op de school. “Een sportieve en muzikale start zorgde voor een fijne kennismaking bij het begin van het nieuwe schooljaar waarbij we ons motto ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ hoog in het vaandel dragen. Elke morgen wordt er gestart met de one mile en solbémol.”

“Met z’n allen hebben we onze solbémol- en loopactiviteiten op gang getrokken”, klinkt het. “Zingen geeft ons energie, sterkt ons geheugen en neemt de stress weg. Lopen maakt onze geest dan weer leeg en is goed voor ons lichaam. We worden er fit van. Kinderen lopen zich dus fit en zingen zich gelukkig. Dit mogen ervaren met alle kinderen en het voltallige team gaf ons een boost en de nodige energie om er weer helemaal als vrienden van elkaar in te vliegen.”