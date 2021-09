GO! campus Genk middenschool vliegt het nieuwe schooljaar in

De start van een nieuw schooljaar blijft voor alle betrokkenen altijd spannend. Dat was natuurlijk ook het geval op GO! Campus Genk middenschool, zeker na een bewogen coronaschooljaar. Gewapend met een 'boarding pass' vlogen de leerlingen van het eerste jaar door de eerste schooldag, vakkundig begeleid door piloot/directeur Natacha Peeters.

“We kozen voor een ludieke opening om zo de stresskriebeltjes bij de kinderen weg te werken”, zegt directeur Natacha Peeters. “De leerkrachten fungeerden voor de gelegenheid als douanier, stewardess of verkeersleider en de leerlingen als onbezorgde reiziger. Nadat iedereen ingecheckt was, kon de eerste schooldag van start gaan.”

Dat inchecken nam overigens wel wat tijd in beslag, gezien de massale belangstelling. “We zijn drie jaren geleden begonnen met een vernieuwende aanpak, gestoeld op co-teaching en dat werpt duidelijk zijn vruchten af”, aldus Peeters. Het leerlingenaantal is met ruim 30 procent toegenomen. Dat doet natuurlijk deugd en toont dat er ook in het Genkse interesse is voor alternatieve vormen van onderwijs en dat de leerkrachten meer dan hun best doen om van onze school een warme plek te maken.”