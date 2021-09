Auto’s beschadigd in Diest

Diest

Zowel op de Halensebaan als op het Sint-Jansveld hebben vandalen telkens een ruit van een auto ingeslagen. In de Kwalijkstraat zijn krassen aangebracht op het koetswerk van meerdere voertuigen. Op het Weerstandsplein is ook een auto beschadigd. Onlangs hadden vandalen het al gemunt op de ruitenwissers van een tiental voertuigen in de Michel Theysstraat. Het bestrijden van vandalisme is één van de prioriteiten van de politiezone Demerdal. Vandalisme wordt veelal gepleegd door hangjongeren. tb