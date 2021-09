Een dorpje is na 36 jaar weer opgedoken in een meer van een stuwdam in het noorden van Irak. Gary Qasruka - zo heette het dorp - verdween in 1985 onder het water na de bouw van de Duhokdam in de gelijknamige rivier. Maar na een periode van grote droogte, komen de met schelpen bedekte ruïnes nu weer tevoorschijn. En dat levert prachtige beelden op.