Ferm fietst naar Tongeren

“Door corona hebben we het fietsweekend ingekort tot een lange dagfietstocht”, klinkt het bij Ferm. “Een zeer mooie rit over het heuvelig parcours bracht ons naar Tongeren. Een heerlijke pasta hadden we wel verdiend en daarna ging het verder tot Helshoven waar we een leuk terrasje deden voor we de laatste kilometers naar huis peddelden. Aan de visvijver op Sint-Joris werd de 75 kilometer lange tocht afgesloten. Het was een heerlijke tocht onder een dreigende hemel, maar zonder regen en af en toe een heerlijk zonnetje.”