Het Kozijntje voorspelt een onvoorstelbaar schooljaar

Op 1 september 2021 was het ook voor de kinderen van VBS Het Kozijntje weer zover: de eerste schooldag. Het jaarthema is dit keer 'OnvoorSTELbaar onvoorSPELbaar'.

De kinderen en ouders van Het Kozijntje werden mysterieus onthaald met een hartelijk ontbijt, aangeboden door de ouderraad. Via een toneelvoorstelling werd aan de Kozijntjes de nieuwe directeur Ine Boonen voorgesteld en er werd voor haar een boeketje bloemen tevoorschijn getoverd. De speelplaats werd omgetoverd tot een toneelspel waarbij de juffen de hoofdrolspeelsters waren en de kinderen opdrachten moesten uitvoeren om de verdwenen juffen terug te toveren. Voormalig directeur en huidige zorgcoördinator Marleen Mortelmans ging van start door een verhaaltje te vertellen uit het grote kozijntjestoverboek. Dat deed ze aan een dampende toverketel. Wanneer de kinderen de opdrachten juist uitvoerden, konden ze ingrediënten verdienen om aan de toverketel toe te voegen. Tijdens de opdrachten werden er ingrediënten in de pot met toverspreuk toegevoegd om zo tot de climax te komen en daarna de lessen te starten. Benieuwd naar de toverspreuk? “Abra kadabra, hokus pocus pats, de betovering is verbroken waardoor het moment voor onze nieuwe directeur Ine is aangebroken!”