De Zeppelin Donk maakt wereldreis

1 september was voor de leerlingen een spannende dag. Niet alleen mochten de mondmaskers thuisblijven, maar nog meer omdat iedereen alle vrienden en vriendinnen weer terugzag. De verrassing werd nog groter toen twee douaniers iedereen opwachtten op het einde van een rode loper. Van een speciaal, feestelijk onthaal gesproken. Iedere leerling kreeg een echt 'reispaspoort' om het nieuwe schooljaar in te vliegen. Dit paspoort brengt hen de volgende maanden naar talloze boeiende, leerrijke, plezante, speelse activiteiten waar het thema ‘Hallo wereld’ centraal zal staan. Muzo-dagen, Sinterklaas, het schoolfeest... Alles wordt aan het thema gekoppeld.

De leerlingen reisden zeker niet alleen. Op de speelplaats wachtten de leerkrachten, verkleed in verschillende nationaliteiten, de kinderen op. Het was een bonte mengeling van verschillende culturen. Er waren Schotten, Chinezen, Fransen, Mexicanen, Spanjaarden en zelfs een Hawaiiaanse en Egyptische schone vlogen mee. Zij stonden klaar om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden op hun reis bij het begin van het nieuwe schooljaar. Nadat de laatste leerling ingecheckt had, was het tijd om zich richting de klas te begeven. ‘Flight De Zeppelin 2021-2022’ stond immers klaar om te vertrekken.