Beringen

Ook in het Spectrumcollege Campus Paal zit de eerste schooldag erop. Het was een fijne kennismaking met de eerstejaars en een prettig weerzien met de tweedejaars. Woensdag waren er nog geen lessen, toetsen of taken. Wel kennismakingsspelletjes, met elkaar, de leerkrachten en de school. Zo gaat iedereen weer een tof schooljaar tegemoet.