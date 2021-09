Dries Devenyns blijft aan boord: “fantastische gast” en meesterknecht verlengt contract bij Deceuninck - Quick-Step

Devenyns keerde in 2017 terug naar het team waarvoor hij eerder uitkwam tussen 2009 en 2013. In de tussenperiode droeg hij het shirt van Giant (2014) en IAM Cycling (2015-2016). Zijn debuutjaren bracht Devenyns door bij Lotto (2006-2008).

Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step, vindt Devenyns “een fantastische gast, altijd met de voeten op de grond en heel ervaren”. “Hij weet perfect waar deze ploeg voor staat. Hij kan klimmen en het peloton leiden, je kan altijd op hem rekenen. Het is super dat we hem nog een jaar bij de Wolfpack hebben.”

Devenyns, momenteel aan de slag in de Benelux Tour, kende zijn meest succesvolle jaar in 2016. Hij begon zijn seizoen toen met winst in de GP La Marseillaise en behaalde ook rit- en eindzeges in de rondes van België en Wallonië. Begin vorig jaar won hij de Australische Cadel Evans Great Ocean Road Race, zijn eerste zege in de World Tour.