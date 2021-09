LIVE. Volg het sportweekend hier op de voet

In ons livecenter hoeft u ook dit weekend dus niets te missen van het sportnieuws uit Limburg en ver daarbuiten. U zit hier onder andere op de eerste rij voor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels tegen Tsjechië, de Grote Prijs Formule 1 in Zandvoort en het slotweekend in de Vuelta en de Benelux Tour. Verder zenden we de handbalwedstrijden Tongeren - Initia Hasselt en Atomix - Bocholt live uit. Ook de Hasseltse voetbalderby tussen Hades en Sporting Hasselt kan u bij ons live bekijken.