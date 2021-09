Barcelona leent overbodige Miralem Pjanic uit aan Besiktas: “Geen paniek!”

De Bosnische middenvelder speelde sinds vorig jaar in Barcelona, na vier seizoenen bij Juventus. Hij kon zich daar echter niet doorzetten. Pjanic speelde er 19 wedstrijden in de Spaanse competitie en 8 in de Champions League.

De Bosniër speelde ook voor het Luxemburgse Schifflange, het Franse Metz, Lyon en het Italiaanse AS Roma. Hij verzamelde ook 101 caps en 15 goals voor de nationale ploeg.

Bij Besiktas zal Pjanic als ploegmaat onder meer Rode Duivel Michy Batshuayi hebben, die is uitgeleend door Chelsea. De Turkse ploeg, regerend kampioen, staat momenteel op de derde plaats met 7 punten na 3 wedstrijden.