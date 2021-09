Einde aan geschil: AstraZeneca levert 200 miljoen vaccins aan EU, die ze zal weggeven

Tot het einde van het eerste trimester van 2022 engageert AstraZeneca zich om nog ongeveer 200 miljoen dosissen te leveren om de 100 miljoen dosissen die de 27 lidstaten op 30 juni hadden ontvangen te vervolledigen, aldus de Europese Commissie in een mededeling. De Commissie wijst erop dat het in augustus 2020 een contract sloot met AstraZeneca voor 300 miljoen dosissen, maar die leveringen liepen al snel vertraging op. Dit akkoord maakt dus ook meteen een einde aan de gerechtelijke procedure die de EU had gestart wegens die vertraagde leveringen.

LEES OOK. Europa daagt AstraZeneca voor de rechter: hoe is het zover kunnen komen?