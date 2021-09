De diefstal van huisdieren moet als een aparte strafbare daad beschouwd worden, staat te lezen in een vrijdag gepubliceerd rapport van een Britse regeringscommissie. Huisdierendiefstal wordt in het Verenigd Koninkrijk vooralsnog als een verlies van eigendom beschouwd. In de nasleep van de aanzienlijke stijging van hondendiefstallen tijdens de coronapandemie, zal de Britse regering de straffen verscherpen.