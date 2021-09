Jan Jaap van der Wal verlaat Twitter na dreigementen van F1-fans

Jan Jaap van der Wal is van Twitter afgegaan vanwege dreigementen die hij ontving van Formule 1-fans. Dat vertelde hij donderdagavond in het programma ‘Dit was het nieuws’. “De strontkar die ik over mij heen kreeg van fans was echt ongelooflijk.”

“Toen Max Verstappen begon met racen, leek hij nogal op zijn vader”, vertelde de cabaretier. “Hij reed bij een bocht rechtdoor en kwam terecht in de grindbak. Toen schreef ik iets in de trend van: ja, zo kan ik het ook. De strontkar die ik toen over mij heen kreeg van fans, was echt ongelooflijk.”

Van der Wal stelt dat “mensen vaak zeggen dat je niet meer alles kan zeggen. En dan worden er meestal de moslims bij gehaald. Maar de Formule 1-fans, daar kan je pas echt heel weinig tegen zeggen.”

De cabaretier is niet de enige deze week die melding maakt van dreigementen van Formule 1-fans. Milieudeskundige Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) ontving talloze doodsbedreigingen van Formule 1-fans. Zij waren er boos over dat de actiegroep naar de rechter stapte vanwege de vermoedelijk te hoge stikstofuitstoot tijdens de Grand Prix op Zandvoort.