Bokser overlijdt op 18-jarige leeftijd na zware klap op hoofd, tegenstandster in shock

De 18-jarige Mexicaanse bokser Jeanette Zacarias Zapata is vijf dagen na een gevecht overleden. Ze is donderdag om 15.45 uur (lokale tijd) bezweken aan zware hoofdletsels, die ze zaterdagavond in het duel met de 31-jarige Canadese Marie-Pier Houle in Montreal had opgelopen. Dat meldt bokspromotor Yvon Michel.

“Het is met diepe droefenis en verdriet dat we van een familielid hebben vernomen dat Jeanette Zacarias Zapata deze middag is overleden”, meldde de bokspromotor.

Op het einde van de vierde ronde moest Zapata verschillende zware klappen tegen het hoofd incasseren. Nog in de ring kreeg ze stuiptrekkingen. In het ziekenhuis brachten dokters haar in een kunstmatige coma, maar haar verwondingen waren te ernstig.

Houle liet weten geschokt te zijn door de uitkomst van de partij. “Boksen draagt veel risico’s en gevaren in zich”, zei ze. “Dit is ons werk en onze passie. Nooit is het de intentie dat ik een van mijn opponenten serieus verwond.”

