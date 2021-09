Remco Evenepoel geeft dan toch op in de Benelux Tour: “Hij had opnieuw maagklachten”

Geen Remco Evenepoel aan de start van de vijfde etappe in de Benelux Tour. Onze landgenoot kreeg afgelopen nacht opnieuw last van maagklachten en geeft er nu dan toch de brui aan.

“Nadat zijn toestand de voorbije dagen verbeterde, kreeg Remco opnieuw last van zijn maag”, aldus Deceuninck - Quick-Step. “Daarna is beslist dat hij vandaag niet meer zal starten in de Benelux Tour. De teamartsen volgen zijn situatie de komende dagen van dichtbij op.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Evenepoel leek de voorbije maand helemaal terug met eindwinst in de Ronde van Denemarken en solozeges in de Druivenkoers en Brussels Cycling Classic. De Benelux Tour begon echter in mineur voor Evenepoel wanneer hij in de eerste rit af te rekenen kreeg met een defect voorwiel en zo een pak tijd verloor. In aanloop naar de individuele tijdrit werd hij ziek en moest hij na de race tegen de klok tevreden zijn met een 18e plaats op 39 seconden van de winnaar.

De voorbije dagen leek er weinig aan de hand en wilde Evenepoel komend weekend gaan voor een ritzege, plus kopman Kasper Asgreen aan eindwinst helpen. Maar zover komt het dus niet.

Evenepoel staat gepland voor het Europees kampioenschap in het Italiaanse Trentino. Daarna wil hij graag de selectie halen voor het WK in Leuven en ook nog de Ronde van Lombardije betwisten, de koers waarin hij vorig jaar ten val kwam.