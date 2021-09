De Schuit verwelkomt kinderen op nieuwe speelplaats

Wanneer de kinderen de speelplaats opliepen, merkten ze meteen dat er meer kleur was. Dit kwam niet alleen door de mooie schilderwerken op de grond, maar vooral ook door de aanplanting van heel wat boompjes en struiken. Deze metamorfose heeft de school voor een groot stuk te danken aan het oudercomité en natuurlijk de ouders en kinderen die hen onder andere steunden met de pizza- en pastaverkoop.

Op de nieuwe speelplaats is er voor elk wat wils: een voetbalveld, een hinkelpad, een reuze ganzenbord, een dambord… Er is zelfs een ‘strand’ dat de kinderen weer even in vakantiestemming brengt. Aan de ingang van de school stonden er ook twee grote houten bomen, verbonden met elkaar door een touw met ballonnen. Deze constructie maakte het jaarthema duidelijk: ‘Als bomen vertellen’. Alle kinderen kregen bij het naar binnen komen van hun nieuwe leerkracht een klein boompje dat aan hun boekentas gehangen werd. Dit als teken dat ze allemaal samen verbonden zijn met elkaar als één team, één school. Iedereen, hoe verschillend ook, is welkom in deze school.