LIVE. HC Tongeren of Initia Hasselt? Wie wint eerste Limburgse derby in BENE-League handbal?

Op 20 maart 2019 besliste de Belgische handbalbond in volle coronacrisis om alle activiteiten te staken. Drie dagen later deed de Nederlandse handbalbond vlak voor het final four-weekend van de BENE-League in Den Bosch hetzelfde. Na anderhalf jaar gedwongen pauze start de BENE-League met een Limburgse derby. Het Belang van Limburg zendt zaterdag, in samenwerking met Sportbeat, de wedstrijd tussen Tongeren en Initia Hasselt uit. U kan het live volgen vanaf 20u15!