LIVE. WorldTour-peloton dendert over Limburgse wegen in Benelux Tour

Start om 10.30 uur

Wie zich vrijdag wil vergapen aan de bontgekleurde wielerkaravaan zet maar best zijn of haar wekker. Al om 10.30 uur weerklinkt het startschot in Vroenhoven ter hoogte van de brug over het Albertkanaal. De aankomst in Bilzen is voorzien tussen 14.47 en 15.11 uur om tv-kijkers niet voor het dilemma te plaatsen: Benelux Tour kijken of Vuelta, die zijn ontknoping nadert?