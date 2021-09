Ze werd plots eerste Afghaanse vrouw die taliban interviewde, nu is nieuwsanker moeten vluchten

Twee dagen nadat de taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel heroverden, schreef nieuwsanker Beheshta Arghand (23) tegen wil en dank geschiedenis. Een talibanleider was plots haar studio binnengewandeld en eiste een interview, wat Arghand de eerste Afghaanse vrouw maakte die de taliban interviewde. Intussen is de jonge journaliste haar land ontvlucht. “Net als miljoenen anderen vrees ik de taliban.”

De iconische beelden gingen de wereld rond: een vrouwelijke journaliste interviewde een talibanleider op een vooraanstaande nieuwszender in Afghanistan. Onder het vorige bewind van de taliban was het ondenkbaar dat een vrouw dat zou mogen doen. De beelden werkten het gematigdere imago in de hand: zou het vrouwen beter vergaan onder de “nieuwe taliban”?

Nieuwsanker Beheshta Arghand wachtte het antwoord niet af. Ze vluchtte op 24 augustus weg uit Afghanistan. “Ik vlucht omdat ik, net als miljoenen andere Afghanen, de taliban vrees”, legde ze uit aan de Amerikaanse nieuwszender CNN.

“De taliban accepteren geen vrouwen. Als een groep je niet aanvaardt als een mens, is het heel moeilijk”, zegt ze aan Reuters.

Geschokt in studio

Arghand studeerde af als journaliste aan de universiteit van Kaboel en was pas een maand en 20 dagen aan de slag bij de Afghaanse nieuwszender Tolo toen de taliban binnenvielen in Kaboel.

Ze was in de studio toen daar op 17 augustus plots een talibanleider binnenstapte. “Ik was geschokt, ik verloor de controle. Ik zei tegen mezelf dat ze misschien kwamen vragen wat ik daar deed.” Ze trok haar hoofddoek snel wat strakker en controleerde of ze niet te veel huid toonde. “Gelukkig draag ik altijd lange kleren in de studio, omdat we verschillende mensen hebben met verschillende ideeën.”

Toen ze even op adem was gekomen, begon ze aan het live-interview. Ze deed het voor de Afghaanse vrouwen, zegt ze. “Als we binnenblijven en niet naar het kantoor gaan, zullen ze zeggen dat vrouwen niet willen werken. Maar ik zei tegen mezelf: ’Aan de slag’.”

Hulp van Nobelprijswinnares

Het interview was deel van een mediacampagne die de taliban als gematigd moesten doen overkomen, en waarin ze beloofden vrouwenrechten te zullen respecteren. Maar kort daarna zag Arghand de situatie al verslechteren.

De taliban eisten dat haar werkgever, Tolo News, alle vrouwen oplegde een traditionele hijab te dragen, en schorsten vrouwelijke nieuwsankers bij andere zenders. Ze vroegen lokale media ook om te stoppen met berichten over hun machtsovername. “Als je zelfs geen vragen mag stellen, hoe kan je dan een journalist zijn?” Veel collega’s hadden het land al verlaten, toen Arghand besliste hetzelfde te doen.

Ze belde Nobelprijswinnares Malala Yousafzai, die ze eerder geïnterviewd had, en vroeg of zij iets voor haar kon doen. De vrouwenrechtenactiviste kreeg haar op een evacuatielijst voor Qatar, en samen met haar moeder, zussen en broers, werd ze een van de tienduizenden Afghanen die met de evacuatiemissie via de luchthaven van Kaboel kon vluchten.

Terugkeren?

Arghand, die nu in Doha verblijft, zegt dat ze hield van haar land en van haar job, en die mist. “Toen ik op het vliegtuig zat, dacht ik: ‘Nu heb je niets’.” “Ik ben zo ongelukkig, want deze generatie werkte en streed echt voor een nieuw Afghanistan.” Ze hoopt terug te keren naar Afghanistan als de veiligheidssituatie verbetert en als de taliban doen wat ze beloofd hebben: vrouwen aan het werk laten. “Maar nu is daar niets.”