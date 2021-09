US OPEN. Novak Djokovic vlot door naar derde ronde, Karolina Pliskova overleeft matchbal

Novak Djokovic (ATP 1) heeft zich donderdag probleemloos gekwalificeerd voor de derde ronde van de US Open. Het Servische eerste reekshoofd versloeg op het hardcourt in New York de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 121) met 6-2, 6-3 en 6-2.

In de zestiende finales neemt Djokovic het op tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 56). Die klopte de Amerikaan MacKenzie McDonald in vijf sets. Het wordt het twintigste duel tussen de 34-jarige Djokovic en de 31-jarige Nishikori. De Japanner begint eraan als uitgesproken underdog want hij kon de Serviër nog maar twee keer verslaan. Onlangs troffen ze elkaar in de kwartfinale van de Olympische Spelen. Djokovic versloeg er de thuisspelende Nishikori met 6-2 en 6-0, al greep hij daarna wel naast een medaille.

Djokovic won dit seizoen al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon en hoopt in New York als derde man ooit de ‘grandslam’ neer te zetten. De US Open won hij al drie keer, in 2011, 2015 en 2018. Nishikori verloor er de finale in 2014 (tegen Marin Cilic).

© ISOPIX

Pliskova redt matchbal

Karolina Pliskova (WTA 4) is donderdag in de tweede ronde van de US Open door het oog van de naald gekropen. Het Tsjechische vierde reekshoofd redde tegen de 20-jarige Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 75) een matchbal en haalde het uiteindelijk met 7-5, 6-7 (5/7) en 7-6 (9/7).

De 29-jarige Pliskova neemt het in de zestiende finales op tegen de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 46). Die wipte de Kroatische Petra Martic (WTA 32) met 7-6 (8/6) en 6-4.

Pliskova speelde in 2016 de finale in New York maar verloor die van de Duitse Angelique Kerber. Dit jaar stond ze op Wimbledon voor de tweede keer in haar carrière in een grandslamfinale, maar ook die verloor ze, tegen de Australische Ashleigh Barty.

UITSLAGEN

Enkel mannen - Tweede ronde:

Novak Djokovic (Ser/N.1) - Tallon Griekspoor (Ned) 6-2, 6-3, 6-2

Kei Nishikori (Jap) - Mackenzie McDonald (VSt) 7-6 (7/3), 6-3, 6-7 (5/7), 2-6, 6-3

Aslan Karatsev (Rus/N.21) - Jordan Thompson (Aus) 3-6, 3-6, 7-5, 7-6 (11/9), 6-1

Jenson Brooksby (VSt) - Taylor Fritz (VSt) 6-7 (7/9), 7-6 (12/10), 7-5, 6-2

Andreas Seppi (Ita) - Hubert Hurkacz (Pol/N.10) 2-6, 6-4, 6-4, 7-6 (8/6)

Oscar Otte (Dui) - Denis Kudla (VSt) 6-4, 6-4, 6-2

Ilya Ivashka (WRu) - Vasek Pospisil (Can) 6-3, 6-4, 7-6 (7/5)

Matteo Berrettini (Ita/N.6) - Corentin Moutet (Fra) 7-6 (7/2), 4-6, 6-4, 6-3

Alexander Zverev (Dui/N.4) - Albert Ramos (Spa) 6-1, 6-0, 6-3

Jack Sock (VSt) - Alexander Bublik (Kaz/N.31) 7-6 (7/3), 6-7 (2/7), 6-4, 4-6, 6-3

Gaël Monfils (Fra/N.17) - Steve Johnson (VSt) 7-5, 4-6, 6-4, 6-4

Jannik Sinner (Ita/N.13) - Zachary Svajda (VSt) 6-3, 7-6 (7/2), 6-7 (6/8), 6-4

Nikoloz Basilashvili (Geo) - Maxime Cressy (VSt) 7-6 (7/3), 6-3, 7-5

Reilly Opelka (VSt/N.22) - Lorenzo Musetti (Ita) 7-6 (7/1), 7-5, 6-4

Lloyd Harris (ZAf) - Ernesto Escobedo (VSt) 6-4, 6-4, 6-2

Denis Shapovalov (Can/N.7) - Roberto Carballés Baena (Spa) 7-6 (9/7), 6-3, 6-0

Enkel vrouwen - Tweede ronde:

Ashleigh Barty (Aus/N.1) - Clara Tauson (Den) 6-1, 7-5

Shelby Rogers (VSt) - Sorana Cirstea (Roe) 7-5, 6-2

Sara Sorribes (Spa) - Hsieh Su-Wei (Twn) 6-1, 6-3

Emma Raducanu (GBr) -Zhang Shuai (Chn) 6-2, 6-4

Belinda Bencic (Zwi/N.11) - Martina Trevisan (Ita) 6-3, 6-1

Jessica Pegula (VSt/N.23) - Misaki Doi (Jap) 6-3, 6-2

Anett Kontaveit (Est/N.28) - Jil Teichmann (Zwi) 6-4, 6-1

Iga Swiatek (Pol/N.7) - Fiona Ferro (Fra) 3-6, 7-6 (7/3), 6-0

Karolína Plísková (Tsj/N.4) - Amanda Anisimova (VSt) 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7)

Ajla Tomljanovic (Aus) - Petra Martic (Kro/N.30) 7-6 (8/6), 6-4

Varvara Gracheva (Rus) - Paula Badosa (Spa/N.24) 6-4, 6-4

Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/N.14) - Anna Karolína Schmiedlová (Slk) 6-2, 5-7, 6-2

Petra Kvitová (Tsj/N.10) - Kristyna Plísková (Tsj) 7-6 (7/4), 6-2

Maria Sakkari (Gri/N.17) - Katerina Siniaková (Tsj) 6-4, 6-2

++ Greet Minnen (BEL) - Liudmila Samsonova (Rus) 6-4, 6-4

Bianca Andreescu (Can/N.6) - Lauren Davis (VSt) 6-4, 6-4

Angelique Kerber (Dui/N.16) - Anhelina Kalinina (Oek) 6-3, 6-2