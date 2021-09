Volgens een voorlopige balans zijn bij het noodweer midden juli 3.200 woningen gedeeltelijk verwoest en moet van 400 anderen nog worden bepaald of ze gesloopt of onbewoonbaar verklaard moeten worden. Dat zegt de Waalse minister van Huisvesting en Lokale Overheden, Christophe Collignon, vrijdag in de kranten van Sudpresse.