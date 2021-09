Joachim Gérard zegt definitief af voor US Open, rolstoeltennisser blijft in het ziekenhuis

Rolstoeltennisser Joachim Gérard blijft voorlopig in het ziekenhuis van Tokio ter observatie nadat hij twee dagen geleden onwel was geworden in het olympisch dorp. De 32-jarige Gérard geeft wel officieel forfait voor de US Open.

Gérard (ITF 3) nam in Tokio deel aan de Paralympische Spelen. De winnaar van de voorbije Australian Open en Wimbledon werd in de derde ronde van het enkelspel en dubbelspel verrassend uitgeschakeld. Woensdag werd hij onwel op een afscheidsmoment van een grote delegatie atleten die naar België vertrokken. Gérard werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis, eerste onderzoeken wijzen op een cardiologisch probleem. “Joachim stelt het goed, maar er is nog geen nieuws over wanneer hij naar huis zou mogen. Hij zal niet deelnemen aan de US Open”, laat het Belgisch Paralympisch Comité weten.

Gérard zou normaal gezien zondag vanuit Tokio rechtstreeks afreizen naar New York om deel te nemen aan de US Open. Het rolstoeltoernooi begint er over een week.