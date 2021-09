Gitte Haenen teleurgesteld na negende plaats in verspringen op Paralympische Spelen

Gitte Haenen kwam donderdagavond niet verder dan een negende plaats (op tien deelneemsters) in het verspringen op de Paralympische Spelen in Tokio. De 35-jarige Antwerpse (klasse T63) landde bij haar derde en laatste poging na 3m72. Na afloop was ze ontgoocheld, maar keek toch ook al positief vooruit naar de 100 meter, die ze zaterdag loopt.

“Ik ben op 3 juni nog aan mijn rug geopereerd, dus het was een beetje een race tegen de klok om hier nog op tijd in vorm te geraken”, legde Haenen uit. “Ik hoopte toch op een finale (top 8, red.) in het verspringen, maar het is niet gegaan zoals ik wou. Ik ben teleurgesteld over mijn prestatie. Bij mijn eerste poging sprong ik al op 50 cm voor de lijn. Ik sprong 3m51 ver, maar eigenlijk was het dus een sprong van 4 meter. Mijn tweede was dan een nulsprong en toen kwam er veel druk op die derde sprong te liggen. Ook daar spring ik al 35 cm te vroeg. Het resultaat was 3m72 en een negende plaats. Dat was onvoldoende om de competitie te mogen verderzetten met drie nieuwe sprongen.”

“De weersomstandigheden waren niet makkelijk, maar die zijn er voor alle atleten”, ging de Antwerpse verder. “Het ging ook niet super met mijn nieuwe blade, die ik recent veranderde om mijn rug te sparen.”

Haenen keek wel nog positief vooruit naar de reeksen van de 100 meter, die zaterdag op het programma staan. “Ik hoop daar de finale te halen. We staan in de reeksen in totaal met dertien atletes aan de start. Iedereen zal in topvorm zijn, maar ik geloof erin. Ik ben 35 jaar, dus ik weet niet of ik de Paralympische Spelen in Parijs in 2024 nog zal halen. Dat is nog een extra reden om hier alles te geven.”