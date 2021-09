Sander Gillé stoot door in dubbel gemengd op US Open

Sander Gillé (rechts) en Joran Vliegen (links) komen ook nog samen in actie op de US Open. — © AFP

Sander Gillé heeft zich op de US Open in New York geplaatst voor de tweede ronde van het dubbel gemengd. Aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs won de 30-jarige Hasselaar met 6-4 en 6-3 van de Amerikanen Elvina Kalieva en Bruno Kuzuhara.