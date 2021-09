Zo’n 100 werknemers en ex-werknemers van 3M in Zwijndrecht zouden veel te hoge PFOS-concentraties in het bloed hebben. Dat blijkt uit onderzoek van PVDA. “Ons onderzoek toont bovendien aan dat dat ook voor de giftige stof PFOA het geval is”, zegt Jos D’Haese, fractieleider voor PVDA in het Vlaams Parlement.