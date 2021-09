Ziekenhuisopnames door Covid-19 nemen verder toe

Tussen 26 augustus en 1 september werden gemiddeld 64,9 mensen opgenomen in een Belgisch ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, een stijging van 14 procent ten opzichte van de vorige rapportageperiode. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Sciensano.

In totaal liggen nu 657 coronapatiënten in het ziekenhuis (een stijging met 9 procent), waaronder 194 personen die op de intensive care worden behandeld (+7 procent).

In de week van 24 tot 30 augustus stierven gemiddeld 5,1 mensen per dag als gevolg van Covid-19 (-12 procent), wat de tol op 25.392 doden brengt sinds het begin van de pandemie in België.

Tussen 24 en 30 augustus zijn gemiddeld per dag 2.049 nieuwe besmettingen gedetecteerd, een stijging van 5 procent ten opzichte van de voorgaande week. Er werden nochtans 6 procent minder tests uitgevoerd: dagelijks gemiddeld zo’n 41.000. De positiviteitsratio van de tests is dan ook gestegen naar 5,4 procent.

Sinds het begin van de pandemie in België zijn 1.189.710 besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Het reproductiegetal ligt op 1,09. Een getal hoger dan 1 geeft aan dat het virus aan kracht wint. De incidentie, die het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners aangeeft, bereikte 243,2 over 14 dagen (+ 7 procent).

Intussen hebben ruim 8,4 miljoen landgenoten, of 73,2 procent van de totale bevolking, minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Ruim 8,1 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 70,7 procent van de hele bevolking of 85,3 procent van de volwassenen.