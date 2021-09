Een Memorial Van Damme met een dikke Japanse strik. De Red Lions, Nina Derwael, Wout van Aert… Samen met Nafi Thiam worden zij in the picture gezet. Maar de Memorial is in de eerste plaats topatletiek, met olympische laureaten bij de vleet. Eén groot verschil tegenover Tokio: er is weer volk toegelaten – zo’n 28.000 man.