Hasselt

Het sluitingsuur in de horeca ging woensdag op de schop, maar niet alle cafés zullen het bier tot in de vroege uurtjes laten vloeien. “Het sluitingsuur van 1 uur blijft hier behouden”, klinkt het bij café Tribunaal in Bilzen. Burgemeester van Hoeselt Werner Raskin (VLD-Plus) wil het sluitingsuur in de horeca terugbrengen van 5 uur naar 2 uur.