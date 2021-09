Dit weekend kan u in Bree terecht op BreekOut, een driedaags festival aan de sportterreinen bij het stedelijk zwembad. De line-up is volledig Vlaams, dagelijks mogen 2.500 bezoekers binnen op het terrein. Het eenmalige festival is een alternatief voor het Breese Afro Latino festival, dat voor het tweede jaar op rij niet zal doorgaan.