Assisen Limburg buigt zich dit jaar nog over twee moordzaken

Nu het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino is uitgesteld, vermoedelijk naar 2022, moet het Tongerse hof van assisen zich dit jaar nog over twee andere moordzaken buigen. In december staat de 53-jarige Bilzenaar Marc C. terecht voor de moord op Genkenaar Ronald Vandereycken, die al sinds 2017 vermist is. Een maand eerder in november start dan het assisenproces rond de dood van een zesjarige jongen in Bree. Hij werd drie jaar geleden op tweede kerstdag om het leven gebracht door zijn moeder.