De Genkse Turk Dogan Tamer (49) zakte donderdag af naar het pop-up vaccinatiecentrum in Winterslag. — © CN

Genk

In Genk worden alle zeilen bijgezet om de vaccinatiegraad op te krikken. Zo streek donderdag het eerste pop-up vaccinatiecentrum neer in Winterslag en zal vanaf maandag in de middelbare scholen worden geprikt. “We hopen de helft van de niet gevaccineerde scholieren te bereiken.”