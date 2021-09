Om 6u20 opgepikt, dan twee uur naar school: “Niet menselijk wat we die kinderen aandoen”

Het is al decennialang een schandvlek op het Vlaamse onderwijs: schoolkinderen in het buitengewoon onderwijs die urenlang in de bus moeten zitten, elke ochtend en elke avond opnieuw. Na een zoveelste aanklacht in deze krant zeggen politici opnieuw dat het “onaanvaardbaar” is en dat er “dringend een oplossing moet komen”. Maar wat betekent zo’n ellenlange busrit voor de kinderen zelf? Wij stapten ’s ochtends in alle vroegte op de bus samen met Arne (17). “Nu zijn ze nog fris, tegen oktober liggen ze hier allemaal te slapen.”