Vergeleken met de uitbundigheid na het behalen van brons in de tijdrit, bleef Tim Celen na het behalen van zilver in de wegrit iets meer gereserveerd. Als wereldkampioen was hij gekomen voor goud. Maar de ontgoocheling maakte al snel plaats voor geluk. Twee medailles op de Paralympics, wereldbekerwinnaar en wereldkampioen… een seizoen om van te dromen.