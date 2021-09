LIVE. Mamma mia, ABBA maakt groot nieuws bekend

De Zweedse band ABBA is helemaal terug van weggeweest, al heeft ze de dansvloeren nooit écht verlaten. Sinds het kwartet vorige week een gloednieuwe website lanceerde, houdt de wereld met spanning zijn adem in over wat er gaat volgen. Komt er na 40 jaar eindelijk nieuwe muziek uit van Agneta, Björn, Benny en Anni-Frid? Of wordt het een langverwachte wereldtournee met hologrammen? Volg de aankondiging van het mysterieuze nieuws (“The future of ABBA begins today”) hier live.

(tact)