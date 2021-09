Zondag 5 september opentuindag in de gemeentelijke volkstuin Pannestraat

De volkstuin is een ecologische moestuin waarbij de gebruikers bemesten met compost, pesticiden vermijden en lekkere groenten oogsten. Net als vroeger is er in de tuin veel ruimte en aandacht voor het sociale aspect van tuinieren. “Hier wordt samengewerkt en samen geoogst. Er wordt ook maximaal ingezet op kringlooptuinieren” aldus schepen van milieu Christel Gorissen (Groen).

Zondag 5 september tussen 10 en 12 uur is iedere belangstellende welkom in de volkstuin. Een aantal tuinders demonstreren dan hoe men ecologisch tuiniert zonder gebruik van pesticiden en kunstmest. “Ook voor kinderen is dit een mooie gelegenheid om kennis te maken met tuinieren, want heel wat van hen weten niet meer waar groenten vandaan komen” meent de schepen.

Op dit ogenblik zijn alle 30 tuintjes verhuurd. Belangstellenden kunnen zich inschrijven op een reservelijst via milieu@lanaken.be of bij de dienst duurzaamheid op 089 730776.

Eddy Vandoren