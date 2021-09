Pieter Porters: “Als je in Vlaanderen creativiteit omzet in succes, dan krijg je al snel de stempel dat je te ‘commercieel’ bent. Wel, dat ben ik niet, want ik doe zeer zelden water bij de wijn.” — © Luc Daelemans

Hasselt

“Ik was een getormenteerde jonge gast, maar in Antwerpen bloeide ik helemaal open.” In deze reeks vertellen bekende Limburgers over het kanteljaar in hun leven. Interieurgoeroe Pieter Porters (52) neemt ons mee naar 1989, het jaar waarin hij van Leut (Maasmechelen) naar Antwerpen trekt om daar te beginnen schrijven aan een internationaal succesverhaal.