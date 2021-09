Milan Menten poseert in de haakse rechterbocht, net voor de voet van de Brugstraat. “Die wordt cruciaal.” — © Tom Palmaers

“Heel speciaal. Een beetje zoals in de Ronde van Limburg, maar dan nog dichter bij huis. Ik rij eigenlijk alleen maar over trainingswegen.” Zo omschrijft Milan Menten (24, Bingoal-Pauwels Sauzen WB) uit Rosmeer de vijfde rit in de Benelux Tour tussen Riemst en thuisbasis Bilzen.