Feesten voor 50-jarige fusiegemeente schuift jaartje op

“De feesten worden noodgedwongen een jaar uitgesteld”, aldus een ontgoochelde burgemeester Jo Brouns (CD&V). “Laat het wel duidelijk zijn dat er van afstel geen sprake is. We hevelen het hele voorziene feestprogramma over naar de zomer van 2022. De feesten zullen doorgaan tijdens het laatste weekend van juni: we gaan er echt wel van uit dat we tegen dan de kwelduivel corona bedwongen hebben. Kruis 24, 25 en 26 juni 2022 alvast maar aan in je agenda.”