Verkeers- en coronamaatregelen moeten Benelux Tour in goede banen te leiden

Riemst

Vrijdag 3 september verzorgt Riemst als gastgemeente de start van de vijfde

rit van de Benelux Tour 2021. Het is al voor de tiende keer dat Riemst een WorldTour-wedstrijd mag ontvangen. De start van de wedstrijd is voorzien om 10.30 uur op de brug van Vroenhoven. Via de Maastrichtersteenweg en de Bilzersteenweg verlaat het peloton Riemst voor een eerste keer. Nadien zijn er nog twee passages op het grondgebied van Riemst, met telkens de Slingerberg in Kanne als hoogtepunt.