Hallo plooirokje: zo ga je terug naar school à la Adele

De Britse zangeres Adele heeft zich in het openbaar laten zien aan de zijde van Rich Paul, de sportmakelaar met wie ze momenteel romantische tijden zou beleven. Voor de gelegenheid droeg de Hello-ster een geruit plooirokje. En laat dat nu net een kledingstuk zijn waarmee je in stijl aan het nieuwe schooljaar begint. Of in stijl staat te wachten aan de schoolpoort, dat kan ook.

Adele koos voor een geruit minirokje in zwart, paars en roze met punkallure. Haar exemplaar komt uit de collectie van ontwerpster Vivienne Westwood, maar ook ketens herintroduceren deze klassieker dit najaar in hun gamma. Qua combinatie hield Adele het pittig chic. Ze droeg er een zwart coltruitje bij, licht transparante zwarte panty’s en Prada-knielaarzen met naaldhak.

Zelf een plooirokje aanschaffen zoals Adele is deze herfst een goed idee, want het item is helemaal terug. In de jaren negentig waren minirokken met plooitjes al een hit. Jennifer Aniston droeg een rood exemplaar als Rachel in Friends en combineerde het met kniekousen, Alicia Silverstone maakte in Clueless een preppy indruk in een zonnig geel rokje met bijpassende blazer. Mag het punkgehalte iets meer zijn? Ga voor een typisch Schotse ruit op de rok en prop er een bandshirt in. Een leren jasje en stoere laarsjes maken het af.

Wij zetten alvast enkele betaalbare geruite rokjes op een rij, ter inspiratie.