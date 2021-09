Franse gendarmerie zoekt Belgische toeristen die in Frankrijk bestolen zijn van juwelen

Tussen 17 augustus en 23 augustus dit jaar viseerde een rondtrekkende dievenbende vooral oudere slachtoffers in de regio’s Languedoc, Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur en Rhônes-Alpes. Regio’s die ook populair zijn bij Belgische toeristen.

Verschillende slachtoffers zijn er op de openbare weg beroofd van juwelen en luxehorloges van het merk Rolex. Maar ook van andere gouden juwelen.

De daders, een rondtrekkende dievenbende, spraken slachtoffers aan en spoten een soort van groene vloeistof op hun kleren. Een gekende techniek. Nadien toonden ze zich bezorgd en verontschuldigden ze zich uitgebreid terwijl ze de kledij van hun slachtoffers probeerden af te vegen met een doek. Van die gelegenheid maakten de vingervlugge dieven gebruik om hun juwelen te stelen.

Belgen gezocht

De bende, of toch een aantal daders, werd intussen door de politie gearresteerd. Een deel van de buit is ook teruggevonden. “Op basis van processen-verbaal die we hebben opgesteld, hebben verschillende slachtoffers hun juwelen al teruggekregen”, zegt de gendarmerie. Maar een aantal juwelen zijn nog niet terug bij de eigenaars. “We nodigen mensen die mogelijk het slachtoffer zijn geweest van een diefstal in vergelijkbare omstandigheden dan ook uit zich bekend te maken.” Vermoedelijk zijn daar ook buitenlanders bij. De regio is populair bij Belgische toeristen.

Slachtoffers kunnen contact opnemen met de politie van Gassin-Saint Tropez op het nummer 0031- 0494979532.

De truc met de vloeistof is ook bij ons bekend, zegt de federale politie. “Ze gooien vloeistof, maar evengoed yoghurt of andere zaken ‘per ongeluk’ op de kledij van potentiële slachtoffers. De daders excuseren zich vervolgens en proberen de vlekken zelf af te kuisen. Om in een vloeiende beweging juwelen of portefeuilles te stelen.”