September is spinnenmaand. Dat betekent dat er heel wat huisspinnen hun schuilplaats zullen verlaten. Het gaat niet om een plotse invasie van spinnen, het is gewoon paartijd voor onze achtpotige vrienden. Maar zo ziet niet iedereen ze natuurlijk. Ken jij of ben jij de Limburger die het meeste schrik heeft van spinnen? Laat het ons weten in onderstaand formulier.